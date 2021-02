Bergstraße. Für die er beiden Freunde Kleiner Tiger und Kleiner Bär, Figuren des legendären Kinderbuchautoren Janosch, ist Panama das Land ihrer Träume.

Das war Panama auch für Privatpersonen, Prominente und Unternehmen mit Finanzgeschäften über Briefkastenfirmen und Steueroasen. 2016 wurden Datensätze darüber den Steuerbehörden zum Kauf angeboten und als sogenannte Panama Papers bekannt. Die Diskussion über den Rechtsstaat, der es nicht unterstützen dürfe, dass Informationen über eine Straftat beschafft werden, war nur kurz.

Hessen hat sich mit 300.000 Euro am Ankauf durch das Bundeskriminalamt beteiligt. Die zusätzlichen Steuereinnahmen daraus belaufen sich nun laut einer Zwischenbilanz auf 432.000 Euro. Viel stärker ist aber der psychologische Effekt. Wer auch immer sein Geld an der Steuer vorbei mogeln will, muss künftig umso mehr damit rechnen, dass es herauskommt. Am besten jeder zahlt ehrlich zuhause seine Steuern. Kleiner Tiger und Kleiner Bär waren übrigens nie in Panama. Der Platz ihrer Träume war ihr eigenes Zuhause.