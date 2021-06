Öffentlich-rechtliches Ärgernis

Bergstraße. Was für ein Leben! Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten erhalten in Zeiten, in denen viele Unternehmen noch nicht wissen, ob sie die Corona-Krise überleben, noch mehr Geld. Ein Plus von 43 Millionen Euro im Jahr 2020 auf nun 8,13 Milliarden. Das ist der dritte Anstieg in Folge. Das geht aus dem Jahresbericht des sogenannten Beitragsservice hervor.

AdUnit urban-intext1

Und was bekommt man für sein Geld. Selbstverliebte Talkshow-Moderatorinnen, die mit unsäglichen Gender- Sprech die deutsche Sprache verhunzen. Sportreporter, die bei der Fußball-Europameisterschaft bei einem schönen Fußballspiel (Deutschland – Frankreich) eigentlich nur stören und noch immer allerlei Radiosender mit immer mehr gleichem Programm.Man werde die Beitragsanpassung im Programm sehen und hören, kündigte WDR-Intendant Tom Buhrow Ende vergangenen Jahres an. In der Tat, das tut man. Es wird nicht besser. Im Gegenteil. Das öffentlich-rechtliche Ärgernis wird immer größer.