Mehr Tempo auf Baustellen

Bergstraße. Wer sehen will, wie Unmengen CO 2 unnötig in die Luft geblasen werden, der muss nur mal ein längeres Stück auf einer deutschen Autobahn fahren. Egal wohin, ob an die See oder in die Alpen, es bremsen kilometerlange Baustellen den Verkehr aus und sorgen für unendliche Staus und entsprechende Abgase. Das durchgehend erstaunlichste daran: es wird immer nur an ganz kleinen Abschnitten gearbeitet, ab 16 Uhr wird das Arbeiten meist ganz eingestellt und am Wochenende ähneln viele Baustellen einer Baumaschinenausstellung, bei der Bagger, Radlader und Lkw schön aufgereiht dastehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1