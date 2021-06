Lufthansa ja, Curevac nein

Bergstraße. Es gibt gravierende Unterschiede, wenn sich der Staat an Unternehmen beteiligt. Das zeigen die Beispiele Lufthansa und Curevac. In der Coronakrise wurde die Lufthansa mit Steuergeld gerettet. Ärgerlich daran war nur, dass mit den Mitteln vermutlich auch das Kurzarbeitergeld der gut verdienenden Piloten aufgebessert wurde. Aber sei’s drum. Das Geschäftsmodell der Lufthansa kommt wieder auf die Beine, das Unternehmen hat eine gute Zukunftsperspektive. Die Schwäche war aufgrund der Reiseverbote eindeutig coronabedingt und nicht strukturell. Lufthansa-Chef Spohr kündigte nun an, das Geld noch vor der Bundestagswahl zurückzuzahlen. Gut so.

Bei Curevac ist das Investment des Steuerzahlers alles andere als sicher. Zumal es auch nie einen vernünftigen Grund gab, einzusteigen. An der Börse hätte sich das Unternehmen alleine Geld holen können. Auch Privatinvestoren waren interessiert. Das Argument, dann hätte Deutschland weniger Impfstoff bekommen, zieht nicht. Am Ende ist es immer eine Frage des Preises und des Verhandlungsgeschicks, wer wieviel Impfstoff bekommt. Siehe Großbritannien und USA. Das hat die EU für Deutschland kräftig vergeigt.