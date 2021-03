Bergstraße. Dass Grüne, Linke und immer größere Teile der SPD den Menschen gerne vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben ist hinlänglich bekannt. Jetzt liefern sie mit der Bevormundung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in der Corona-Pandemie ein neues Beispiel ihrer weltfremden Vorstellungen.

Tests in Unternehmen sollen vorgeschrieben, eine Pflicht zum Home-Office für alle eingeführt oder Betriebe am besten gleich ganz geschlossen werden, so die Vorstellungen. Wie weltfremd sind die Parteien links der Mitte eigentlich? Unternehmen waren die ersten, die Desinfektionsmittel besorgten, Plexiglastrennwände aufstellten, Mitarbeiter ins Home-Office schickten und Tests anboten. Wer riskiert schon wegen eines Corona-Falls inklusive Quarantäne-Folgen für die Kollegen, dass ein Betrieb stillsteht. Die wirtschaftlichen Corona-Folgen sind schon hart genug, da muss man nicht noch durch eigene Fehler nachhelfen.

Corona ist offenbar nur ein Anlass. Tatsächlich kommt offenbar ein Urinstinkt der Linken wieder mal zum Vorschein, der seine Wurzeln im kommunistischen Irrglauben hat, aus selbstbestimmten Menschen vorgeblich bessere (von ihnen) fremdbestimmte Menschen machen zu wollen. Und Unternehmen, die Geld verdienen und damit Mitarbeiter bezahlen, Steuern entrichten, Arbeitsplätze sichern und so weiter, sind ihnen sowieso kapitalistisches Teufelszeug, das es zu bekämpfen gilt. Egal mit welchem Grund - und wenn er Corona heißt.