Bergstraße. Der Kampf um die Kanzlerkandidatur bei der CDU/CSU ist entschieden. Armin Laschet wird es. Und es war die richtige Entscheidung der CDU-Führung. Zwar liegt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in den Umfragen vorne. Und die Union könnte mit ihm aus heutiger Sicht mehr Stimmen als mit Laschet holen. Aber bis zur Bundestagswahl im September ist noch viel Zeit. Je nach Fortschritt der Impfungen, rücken auch andere Themen in den Vordergrund und Laschet kann noch punkten.

AdUnit urban-intext1

Und je schneller und weiter das normale Leben zurückkommt, umso weniger Chancen hat Söder, der in der Corona-Pandemie gern den harten Krisenmanager gibt. Aber dann unvermittelt die Baumärkte in Bayern öffnete. Söder hat in den vergangenen Jahren gelernt, sich Stimmungen schmiegsam anzupassen. Wer hätte gedacht, dass ein bayerischer Ministerpräsident, der sich in der Erbfolge von Franz Josef Strauß sieht, einmal Bäume umarmt, um sich ein grüneres Image zuzulegen.

Offensichtlichen Opportunismus werden die Wähler durchschauen und an der Wahlurne quittieren. Dann doch lieber Laschet, der als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen solche extremen Volten nicht schlagen musste. Ob er eine gute Lösung für die Bundestagswahl ist, muss sich zeigen. Die bessere als Söder ist er in jedem Fall.