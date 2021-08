Lächeln aus China

Bergstraße. Man hätte ja fast glauben können, dass der Weltuntergang unmittelbar bevorsteht, als der Weltklimarat seinen Bericht vor kurzem vorstellte. Bis auf weiteres dreht sich die Erde noch. Und nach der ersten Aufregung lohnt sich ein nüchterner Blick auf Zahlen und Fakten. China steht für ein Viertel aller weltweiten Emissionen, es produziert 50 Prozent des Kohlestroms auf der Welt. Da kann sich der Rest der Welt noch so anstrengen und Dieselautos verbieten, Solardächer vorschreiben, CO 2 -Preise erhöhen – Deutschland ist hier auf dem Weg zum Weltmeister – alleine es nutzt wenig. Sinnvoller, und auch günstiger wäre es, sich mit technologischen Lösungen an den Klimawandel anzupassen. Das reicht von Poldern, Deichen und neue Flächen für Flüsse über trockenresistente Nutzpflanzen und Wälder (verringert die Waldbrandgefahr) bis hin zur unterirdischen Speicherung von CO2 und modernen Motoren. Über Verbote und Vorschriften, mit der sich die Konkurrenz aus dem Westen selbst schwächt, werden die Chinesen nur lächeln. Moderne Technologien hingegen ließen sich den Chinesen womöglich sogar verkaufen.

