Bergstraße. Es ist ja auf der linken Seite des politischen Spektrums hierzulande schwer in Mode, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron wortreich und lautstark nachzulaufen. Vor allem, wenn es darum geht, deutsche Positionen solider Haushaltspolitik in Europa zu schwächen. Doch in Sachen Klimaschutz ist es seltsam ruhig. Da kommt der stets so forsche und progressive Macron eher altbacken daher. Trotz vieler Ankündigungen gibt es kein einziges Offshore-Windrad vor Frankreichs Küsten. Zum Vergleich: in Großbritannien unter dem wenig beliebten Boris Johnson stehen schon Tausende solcher Anlagen im Meer. Nicht einmal zehn Prozent des französischen Stroms kommt aus erneuerbaren Energien, in Deutschland sind es 35 Prozent. Und doch stoßen die Franzosen viel weniger CO 2 aus als Deutschland, Amerika, Russland oder Japan. Der Grund: Mehr als 70 Prozent des französischen Stroms kommt aus Kernkraftwerken. Und es sieht nicht so aus, als ob sich daran schnell etwas ändern könnte. Klimaschutz mit Atomstrom – auch ein Weg.

AdUnit urban-intext1