Klimaschutz: Kleine Schritte statt großer Ziele

Bergstraße. Gestern wurde die Inbetriebnahme der Stromleitung Nordlink von Norwegen nach Deutschland groß gefeiert. Das war keine Kunst, sie verläuft im Meer. Bei den vier großen Stromtrassen über Land von Nord nach Süd stockt der Ausbau seit geraumer Zeit. Irgendwer klagt immer, gegen Trassen, Abstände und wegen mehr oder weniger seltener Tiere.

Unterdessen hat das Wettbieten um Klimaziele alle in der Politik erfasst. Und es wird immer radikaler und skurriler. Ambitionierte Ziele sind schön und gut. Noch besser wäre es, wenn man endlich mal mit kleinen Schritten anfangen würde. Denn da herrscht seit Jahren fast Stillstand.

Doch ohne neue Windräder, Solaranlagen und Stromleitungen wird das nichts mit der Energiewende. Denn der neue klimaneutrale Strom muss ja irgendwo herkommen. Zuletzt hat die BASF angekündigt einen Mega-Windpark in der Nordsee zu bauen, um das Stammwerk in Ludwigshafen künftig mit Strom zu versorgen. Was fehlt: die politischen Rahmenbedingungen und Leitungspläne. Und Siemens-Energy-Chef Christian Bruch sagt, Deutschland solle weniger über Klimaziele diskutieren, sondern lieber darüber, wie man sie in den nächsten Jahren überhaupt erreichen könne. Auch hier kleine Schritte statt großer Ziele.