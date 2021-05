Klima-Vorreiter aus Ludwigshafen

Bergstraße. Es war vor 55 Jahren, da plante die BASF in Ludwigshafen ein Kernkraftwerk zur Stromversorgung des Chemiestandorts. Doch daraus wurde nichts. Schlussendlich errichtete die BASF ein Kohlekraftwerk, später ein Gaskraftwerk, auf ihrem Werksgelände. Nun bricht beim größten Chemiekonzern der Welt wieder eine neue Energie-Ära an. Zusammen mit dem Energieversorger RWE, der hat schon das Gaskraftwerk in Ludwigshafen betrieben, plant die BASF einen zwei Gigawatt großen Windpark in der Nordsee. Zum Vergleich: das ist etwas weniger als die beiden Biblis-Atomblöcke zusammen lieferten. Ziel des Windparks, der einer der größten der Welt sein wird, ist es, den Stammsitz in Ludwigshafen bis in zehn Jahren mit grünem Strom zu versorgen und Wasserstoff CO 2 -neutral herzustellen. Damit sollen Produktionsprozesse von Basischemikalien, die bisher auf fossilen Energieträgern basieren, elektrifiziert werden. Bei der BASF war bislang stets Verlass darauf, dass sie ihre avisierten Pläne auch zügig umsetzt. Und nicht nur wolkige Absichtserklärungen abgibt. Und so könnte der weltgrößte Chemiekonzern im schlecht beleumundeten Ludwigshafen Klima-Vorreiter nicht nur in Deutschland werden.

