Kleineres Übel Taliban

Bergstraße. Die Vorstellung mit den nun in Afghanistan vorherrschenden Taliban Gespräche über die Zukunft des Landes zu führen fällt schwer. Gerade wenn man sich an ihre Schreckensherrschaft zwischen 1996 und 2001 erinnert. Doch eine künftige Zusammenarbeit ist möglicherweise das kleinste Übel. Denn nur so lässt sich vermutlich verhindern, dass das Land wieder eine Keimzelle islamistischen Terrors unter welchem Segel auch immer wird. Anstatt die Taliban zu verdammen oder mit Sanktionen zu überziehen, weil sie sich Russland und China annähern und westliche Werte nicht annehmen wollen, wäre es sinnvoller mit ihnen zu reden – es ist die am wenigsten schlechte Option ist. Sie sind immerhin die Erzfeinde des IS. Und der sollte Afghanistan nicht wieder zum Ausgangspunkt seines globalen Terrors machen.

