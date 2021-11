Kernkraft und CO2-Speicherung

Ber. Es gibt zwei einfache Wege, den Klimawandel zu bekämpfen, beide spielen bei der Klimakonferenz in Glasgow erstaunlicherweise kaum eine Rolle. Eine ist die Kernenergie, mit der Strom klimafreundlich erzeugt wird. Die andere ist das Abscheiden von CO 2 und die Endlagerung in alten Gas- oder Ölfeldern. Technisch ist beides erprobt. In beiden Technologien war Deutschland mal Vorreiter. Andere Länder, etwa unser Nachbar Frankreich, setzen auf Kernenergie. Die Niederlande verfolgen den Weg der CO 2 -Speicherung. Warum solche Ideen in Deutschland nicht ernsthaft diskutiert werden, ist ein Rätsel. Lieber wird Energie verteuert und alles Mögliche verboten. Unsummen werden für erneuerbare Energien ausgegeben. Und dennoch braucht man konventionelle Gas- und Kohlekraftwerke, um die Nachfrage bei wenig Wind und vielen Wolken zu decken. Da sind die vielen Elektroautos, die auf den deutschen Straßen fahren (sollen), noch gar nicht eingerechnet. Absehbar noch teurere Energie gefährden aber die Wettbewerbsfähigkeit und damit Wohlstand. Warum die deutsche Politik so viel schlauer sein soll als andere Länder, erschließt sich nicht. Mehr Technologie und weniger Ideologie dürfte der richtige Weg sein.

