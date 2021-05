Kernkraft, Kohle, Auto

Bergstraße. Derzeit wird in Brüssel über den künftigen Wohlstand in Deutschland entschieden. Und es könne nicht gut ausgehen. Streitpunkt ist die neue Abgasnorm EU-7 mit einer Verschärfung der CO 2 -Grenzwerte für Autos. Abseits des politischen Wettbewerbs der Verbotsapostel in Sachen Klimaschutz, die immer schärfere Grenzwerte fordern, lohnt es sich, auch mal Fachleuten zuzuhören. Die haben nämlich eher die Umsetzung und die betriebs- und auch volkswirtschaftlichen Folgen im Blick.

Volkmar Denner gehört nicht zu den Lautsprechern der Autobranche. Umso interessanter ist es, was der Chef von Bosch, dem weltgrößten Autozulieferer mit alleine 132.000 Beschäftigten in Deutschland, zu sagen hat. Für ihn wird 2021 nichts weniger als das Schicksalsjahr der Autoindustrie. Er fordert die Politik auf, bei Euro-7 nicht einen wesentlichen Teil der industriellen Basis zu gefährden. Klimaschutz sei wichtig, eine gesunde Wirtschaft und gute Arbeitsplätze aber auch. Das kann man gar nicht oft genug betonen.

Welche Folgen ein zu extremes Vorgehen in der Autobranche haben könnte, lässt sich beim deutschen Alleingang für das Aus von Energie aus Kohle und Kernkraft beobachten. Die Produktion wurde schon kräftig reduziert und läuft bald aus, was Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Wohlstand kostet. Stattdessen aber wird kräftig aus Frankreich (unsicherer Atomstrom) und Polen sowie Tschechien (deutlich klimaschädlicherer Kohlestrom) importiert. Dem Klima nutzt das nichts, dem Wohlstand schadet es. Die internationale Konkurrenz der deutschen Autohersteller darf sich schon mal die Hände reiben.