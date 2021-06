Jugend ohne Haus

Bergstraße. Eine eigene Wohnung oder gar ein Haus können sich immer weniger junge Menschen leisten. Von allen Personen in Haushalten, denen eine Immobile gehört, waren im Jahr 2000 noch 31 Prozent jünger als 45 Jahre. Im vorvergangenen Jahr lag der Wert noch bei 15 Prozent. Das hat das Institut der Deutschen Wirtschaft ausgerechnet. Und der Wert wird weiter sinken. Es sind vor allem die hohen Kaufpreise, die abschrecken. Da helfen auch dank niedriger Zinsen günstige Immobilienkredite nicht. Die alte Regel, niedrige Zinsen – hohe Kaufpreise (und umgekehrt) gilt nach wie vor. Problematisch sind auch die Kaufnebenkosten (Makler, Notar, Grundbuchamt etc.). Die sollte ein Käufer mindestens als Eigenkapital aufbringen, raten die Fachleute. Außerdem verlangen Banken bei der Finanzierung üblicherweise einen Eigenanteil von mindestens 20 Prozent. Die Grunderwerbsteuer, die zuletzt vielerorts kräftig gestiegen ist, tut ein Übriges.

In Großbritannien, so die IW-Spezialisten gibt es einen Freibetrag für die Grunderwerbsteuer, in Frankreich, Belgien und den Niederlanden eine Kreditversicherung für den Fall von Krankheit oder Arbeitslosigkeit. Und in Deutschland? Wird über einen Mietendeckel diskutiert. Und über eine Pflicht zu Photovoltaikanlagen auf Neubauten. Kommt das, wird noch weniger gebaut und viele junge Menschen können sich dann vermutlich nicht mehr mal eine Mietwohnung leisten.