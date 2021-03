Bergstraße. Es lohnt ein Blick in die Geschichtsbücher, um zu erkennen, dass zentralistische Politik, egal in welcher Form, kein sinnvoller Weg bei was auch immer ist. Die DDR etwa ist auf wirtschaftlichem Gebiet vor allem daran gescheitert. Und auch bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie bringen bundes- oder gar europaweit weit zentrale Pläne und Maßnahmen nichts außer Ärger bei der Bevölkerung.

Stattdessen ist Entscheidung vor Ort gefragt. Überall ist die Corona-Lage unterschiedlich. Und die Bundeskanzlerin hat kürzlich auch schon den richtigen Weg gewiesen. Jeder Landrat und Bürgermeister solle sich doch Tübingen und Rostock als Vorbild nehmen. Man könnte noch das kleine Saarland hinzufügen.

Subsidiarität ist das Zauberwort, das ein Maximum an Selbstbestimmung und Eigenverantwortung anstrebt. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer und sein Kollegen aus Rostock, Klaus Ruhe Madsen, haben bewiesen, was sie können – mit Erfolg. Warum gibt es nicht überall wie in Tübingen Tagestickets für Getestete? Das Saarland ist den Beweis noch schuldig, die Chancen stehen aber gut. Und kaum erweisen sich lokale Maßnahmen als erfolgreich, packt Merkel wieder die Zentralisierungskeule aus und will via Infektionsschutzgesetz wieder alles gleich machen. Der Ärger kommt, garantiert.