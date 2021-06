Impfstoff an der Börse: Investieren wie einst am Klondike

Bergstraße. Impfstoffe sind das Gold unserer Zeit, heißt es in der Corona-Pandemie. Da lohnt ein Kapitalmarkblick auf das Thema. Beim Klondike-Goldrausch in Alaska Ende des 19. Jahrhunderts haben nicht diejenigen das meisten Geld verdient, die Gold suchten oder fanden. Sondern die Verkäufer der Schaufeln. Diese alte Regel haben Volkswirte der DZ Bank auf das Geschäft mit Corona-Impfstoffen übertragen.

Biontech und Pfizer waren die schnellsten, sie stießen als erste auf das Gold. Es folgten AstraZeneca sowie Johnson & Johnson. Soweit die Erfolgsgeschichten. Die Aktienkurse notieren bereits in entsprechenden Höhen. Die Verkäufer der Schaufeln, darunter Bayer, Merck aus Darmstadt, Wacker Chemie, Evonik und Sartorius, sind noch vergleichsweise günstig. Und dass neue Konkurrenz schnell dazu kommt, ist unwahrscheinlich. Die Markteintrittsbarrieren für Konkurrenten sind recht hoch. Die Produktion von Impfstoffen ist schwierig, es werden Bioreaktoren, Spezialfilter und jede Menge Know How gebraucht. Fraglich ist derzeit noch, ob Curevac auf Gold stößt: Das Unternehmen, bei dem der deutsche Staat mit 300 Millionen Euro Steuergeld eingestiegen ist, ist der überfällige Hoffnungsträger. Aber am Klondike wurden auch nicht alle fündig und es gab jede Menge Verlierer.