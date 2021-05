Gas-Pipeline schnell fertig bauen

Bergstraße. So langsam scheint sich auch in den USA die Erkenntnis durchzusetzen, dass der Widerstand gegen die Ostseepipeline alles in allem mehr Schaden als Nutzen bringt. Ganz klar ist das Motiv zwar nicht, warum groß angekündigte Sanktionen seit gestern nun doch nicht in Kraft gesetzt werden. Aber vermutlich handelt es sich, wie so oft in der Politik, um eine Interessenabwägung.

Was ist den Amerikanern wichtiger? Ein auch künftig gutes Verhältnis zur Bundesregierung und, getrennt davon, zu Moskau (Stichworte: Nahost, Abrüstung) oder das Verhindern einer Pipeline. Die USA befürchten zwar unverändert eine zu starke Abhängigkeit Europas von russischem Gas durch das Projekt. Aber diese Furcht ist nach wie vor unbegründet.

Selbst in den kältesten Zeiten des Kalten Krieges, als sich Ost und West noch waffenstarrend gegenüberstanden, lieferte Russland zuverlässig den Rohstoff. Europa war auf das Erdgas, Russland auf die Verkaufserlöse angewiesen. Die Abhängigkeit war eine gegenseitige. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Russen brauchen nach wie vor das Geld. Und so viele Windräder und Solaranlagen können in Europa gar nicht gebaut werden, um auf die Gaslieferungen aus Russland in den nächsten Jahren und sogar Jahrzehnten verzichten zu können.