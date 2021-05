Foulspiel von Hoffenheim, Wolfsburg und Leverkusen?

Bergstraße. Im Fußball gibt es neben vielen sportlichen auch eine finanzielle Regel: die sogenannte 50+1-Regel besagt, dass die Mehrheit eines Bundesliga-Fußballclubs immer in den Händen der Mitglieder liegen soll. Das Bundeskartellamt hat nun bestätigt, dass diese Regel kartellrechtlich unbedenklich ist. Bedenklich sind nach Ansicht hingegen die Ausnahmen in der Fußball-Bundesliga für Hoffenheim, Wolfsburg und Leverkusen, bei der Investoren (Dietmar Hopp, VW, Bayer) die Mehrheit haben. Die Ausnahmen werden von der Liga damit begründet, dass Investoren den Fußballsport des Muttervereins seit mehr als 20 Jahren erheblich gefördert haben.

Doch die Ziele der Liga (vereinsgeprägter Fußball, Mitgliederpartizipation und Transparenz) gehen hier verloren, so die Kartellwächter. Ebenso die Ausgeglichenheit des Wettbewerbs. Das bedeutet einen Wettbewerbsnachteil für die von der Ausnahme nicht profitierenden Clubs. Aber vereinsgeprägte wie investorenfinanzierte Clubs treten in einem gemeinsamen Wettbewerb an. Wenn ein Verein mehr Möglichkeiten hat, Geld einzuwerben als andere, dann ist das verzerrter Wettbewerb. Die Wertung der Kartellwächter ist eindeutig. Die Liga, die bei den Wettbewerbshütern um diese Stellungsnahme nachgefragt hatte, muss nun wohl oder übel eine kartellrechtlich saubere Struktur erarbeiten. Sonst dürften die ersten Klagen nicht lange auf sich warten lassen.