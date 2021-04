Bergstraße. In den linken Kreisen Berlins hat der Begriff Eigentum eine sehr eigene Definition. Sachbeschädigung gehört bei Demonstrationen zum guten Ton und Vermieter gehören am besten enteignet. Der rot-rot-grüne Senat machte sich die latente Stimmung zu eigen und beschloss vergangenes Jahr einen in Deutschland einmaligen Mietendeckel, ein Einfrieren des Mietzinses von 1,5 Millionen Wohnungen auf dem Stand von Juni 2019.

Diesen Mietendeckel kassierte jetzt das Bundesverfassungsgericht. Und zwar nicht etwa aus moralischen oder sozialen Gründen, sondern weil hierulande der Bund und nicht die Länder für das Mietrecht zuständig sind. Berlin hat sozusagen eins auf den Deckel bekommen. Aber damit ist das Thema noch nicht ausgestanden. Es dürfte im Bundestagswahlkampf von roten und grünen Parteien eine Rolle spielen.

Sollte mit einer neuen Bundesregierung ein Bundes-Mietendeckel kommen, sind die Auswirkungen schon heute absehbar. Es wird weniger in neue Wohnungen investiert, weil es sich nicht rentiert für den Bauherrn oder Vermieter. Das heißt Wohnraum wird knapp. Und wenn dann noch dazu die Pflicht kommt, auf Neubauten Solaranlagen installieren zu müssen, wie es die Grünen vorhaben, wird der Traum vom schönen Heim für viele unerschwinglich teuer.