E-Auto doppelt so wichtig wie Bildung

Ber. So langsam gewinnt die Nachfrage nach Elektroautos an Fahrt. Im Juli war jedes vierte neu zugelassene Auto eines mit Elektroantrieb. Wesentliche Treiber sind die strenger werdenden CO 2 -Grenzwerte, vor allem aber üppige staatliche Prämien beim Kauf. Ohne diese Förderung kämen die E-Autos auf keine relevanten Marktanteile. Und der Steuerzahler zahlt nicht nur bei der Anschaffung mit. Dem Staat entgehen bei E-Autos nennenswerte Summen an Mineralölsteuer, Kfz-Steuer, CO 2 -Abgabe und Mehrwertsteuer. Das Geld muss aus anderen Steuern kommen. Die Einnahmen durch die Stromsteuer sind fast zu vernachlässigen. Experten der Deutschen Bank haben ausgerechnet, dass über die gesamte Nutzungsdauer eines E-Autos rund 20.000 Euro direkte oder indirekte staatliche Förderung zusammenkommen, bezahlt aus Steuermitteln. Zum Vergleich: Die Ausgaben der öffentlichen Haushalte pro Schüler lagen in Deutschland im Jahr 2019 bei 8.200 Euro.

