Doppeltes Risiko mit Coinbase-Aktien

Bergstraße. Börsengänge bieten sich für Unternehmen immer dann an, wenn die Börse auf Rekordhöhen notiert. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Eigentümer einen hohen Emissionserlös erzielen. Das ist bei Coinbase, einem Schwergewicht der Krypto-Währungsszene, nicht anders. Die größte Handelsplattform für digitale Währungen in den USA kann künftig als Aktie gekauft werden. Cyber-Devisen kommen sozusagen in der realen Finanzwelt an.

AdUnit urban-intext1

Was heißt das für Anleger? Wer nicht zum Risiko neigt, der lässt am besten erstmal die Finger weg und schaut, wie sich die Sache entwickelt. Oder sofort einsteigen, aber dann mit doppeltem Risiko: Hohe Verluste oder Wertschwankungen nach dem Börsengang und künftige Regulierung, die die Geschäftschancen einengen.

Die Entwicklung der Bitcoins mahnt bei Coinbase eher zur Vorsicht. Denn der Bitcoin-Wert schwankte in der Vergangenheit extrem und das könnte bei der Coinbase-Aktie ähnlich sein. Denn das Unternehmen macht seinen Geschäft mit Kursen und Handelsvolumen der Krypto-Währungen. Das zweite Risiko: Da Kryptowährungen sich höchster Beliebtheit in kriminellen Kreisen erfreuen, könnte es sein, dass Staaten bald durchgreifen und die digitalen Zahlungsmittel stark regulieren. Das könnte ebenfalls zulasten der Coinbase-Geschäfte und dem Aktienkurs gehen. Der Einstieg will also wohl überlegt sein.