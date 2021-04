Bergstraße. Der Daimler-Konzern erhöht aufgrund guter Geschäfte die Dividende und muss sich prompt Kritik anhören, zu unrecht. Der Autobauer habe schließlich Kurzarbeitergeld kassiert, so der Vorwurf der sogenannten „Bürgerbewegung Finanzwende“, einer selbsternannten Art Aufseher über die Rechtschaffenheit in der Wirtschaft und an der Börse. Steuermittel, die Arbeitsplätze sichern sollen, dürfen hinterher nicht an die Aktionäre ausgeschüttet werden, fordert die Organisation. Doch das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.

Wie jede andere Versicherung ist auch die Arbeitslosenversicherung dem Wesen nach eine Versicherung. Auch wenn der Etat der Arbeitslosenversicherung in der Corona-Krise mit Steuergeld aufgestockt werden musste. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen eine Prämie ein, die Beiträge, und erhalten im Leistungsfall Geld. Die Mitarbeiter bekommen einen Lohnersatz, die Firma spart Personalkosten. Firma und Mitarbeiter haben in den vergangenen Jahren viel Geld in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt. Jetzt ist der Leistungsfall eingetreten. So ist das nunmal.

Anders verhält es sich mit der Prämie für Elektroautos, die deren Absatz fördern soll. Hier beklagt „Finanzwende“, dass der Absatz staatlich gefördert wurde und der Gewinn daraus dem Unternehmen beziehungsweise den Aktionären zugute kommt. Die E-Auto-Prämie ist eine Subvention zum (politisch motivierten) Ankurbeln der Nachfrage – sie hilft allen Autoherstellern. Und wer besonders erfolgreich ist, wie Daimler, sollte seine Aktionäre teilhaben lassen.