Bergstraße. Oh je! Wie weltfremd wollen denn Politiker noch werden? Dass bei knappem Impfstoff über kurz oder lang jeder sich selbst der Nächste ist, war doch vorherzusehen. Das ganze Gerede von internationaler Solidarität entpuppt sich nun als das, was es schon von Anfang an war – wohlklingende aber hohle Worte für die Galerie.

Dass Briten und Amerikaner härter und besser mit den Impfstoffherstellern verhandelt haben, ist mittlerweile klar. Auch dass es ein Fehler war, der Brüsseler Kommission den Verhandlungsauftrag für alle EU-Länder zu geben. Eines nach dem anderen schert nun aus und kümmert sich selbst um Impfstoff für seine Bevölkerung. Und keiner will verständlicherweise etwas abgeben.

Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, hat sich nun für einen Stopp aller Impfstoffexporte aus der EU ausgesprochen. Wenn der Staatenverbund sein Versprechen nicht einhalte, jedem Bürger Europas im Sommer ein Impfangebot zu machen, drohe ein dramatischer Vertrauensverlust in Europa.

„Die Amerikaner machen Kriegsrecht, wir machen Verwaltungsrecht“, sagt Weber. Es wird Zeit gemeinsam die EU-Ellenbogen auszufahren im Wettbewerb um die Impfstoffe. Denn andernfalls könnte der Vertrauensverlust der Bevölkerung in Europa langfristig noch viel schlimmere Folgen haben als die Corona-Pandemie selbst.