Bergstraße. Wer früher Geld anlegen wollte, der griff gerne zu Staatsanleihen. Die waren in der Regel recht gut verzinst und vor allem langfristig sicher. Man konnte quasi nichts verkehrt machen. Und wenn man deutsche Anleihen bei der Bundesschuldenverwaltung kaufte, fielen auch keine Gebühren an. Doch mit der lockeren Geldpolitik der EZB nach der Finanzkrise 2008 inklusive Negativzinsen gerieten die Anleihen aus dem Blick. Wer legt schon Geld an, wenn er dafür auch noch drauflegen muss. Absurd geradezu. Viel Geld floss stattdessen in Aktien.

Jetzt scheinen die Staatsanleihen vor ihrem Comeback zu stehen und damit auch sichere Anlagen mit Zinsen. Die zehnjährige deutsche Anleihe liegt mit 0,25 Prozent zwar noch im Minus aber nicht mehr so stark wie Anfang Januar mit minus 0,6 Prozent. Frankreichs Staatsanleihen haben sogar einen positiven Zins. Die USA sind noch weiter. Die Zinssätze der Zehnjährigen sind von 0,9 Anfang Januar auf 1,5 Prozent gestiegen und damit auf das Niveau vor der Corona-Krise.

Es ist der Anfang von der Rückkehr zur Normalität. Staaten dürften endlich wieder vernünftig mit Geld umgehen. Denn sie müssen für geliehenes Geld wieder Zinsen bezahlen. Und die heiß gelaufenen Aktienmärkte könnten sich normalisieren. Vor allem hoch bewertete Titel dürften an Wert verlieren.