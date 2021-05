Die Klima-Hektiker

Bergstraße. Man merkt, es ist Wahlkampf. Und im Mittelpunkt steht der Klimawandel. Ökonomisch gesehen ist er das Kerngeschäft der Grünen, aber die Konkurrenz aus CDU und SPD wetteifert neuerdings kräftig mit. Nicht anders ist die hektische Verschärfung der Klimaziele durch die große Koalition zu erklären, die nun in die Welt posaunt wird. Fragen nach der Umsetzbarkeit, der Wirtschaftlichkeit und den finanziellen Folgen für Bürger und Unternehmen, werden nicht beantwortet. Wo sollen die ganzen Windräder und Solaranlagen stehen, die neuen Stromtrassen verlaufen, die zur Energiewende nötig sind? Auch hier keine Antworten. Doch das möchte der Wähler schon gerne wissen, bevor er sein Kreuzchen macht.

Bei den Grünen ist man es gewohnt, dass sie dem Klimaziel alles andere unterordnen, koste es, was es wolle sozusagen. Vom SPD-Kanzlerkandidaten und Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der bisher den umsichtigen Kassenhüter gab, und von der CDU/CSU, die sich so gern mit ihrer wirtschaftlichen Kompetenz schmückt, darf man aber schon realistische Gegenrechnungen erwarten. Und wie kommen die Parteien eigentlich so spontan zu der Überzeugung gelangen, dass die Klimaneutralität bereits 2045 statt 2050 erreicht werden kann? Nur weil eine Bundestagswahl ansteht? Antworten bitte vor der Wahl.