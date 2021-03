Bergstraße. Gestern hat der Bundestag die Europäische Schuldenunion auf den Weg gebracht. Künftig haften auch deutsche Steuerzahler, wenn in Italien oder Griechenland nicht mit Geld umgegangen werden kann. Und erfahrungsgemäß dürfte das auch künftig so sein.

Der Bundestag hat unter dem Siegel des europäischen Wiederaufbauplans eine Schuldenaufnahme von 750 Milliarden Euro abschließend beraten. Richtig daran ist, dass so Staaten schnell geholfen werden kann, die sich kaum noch Geld an den internationalen Kapitalmärkten leihen können, weil ihre Bonität so schlecht ist. Wenngleich kaum jemand weiß, was konkret mit dem Geld angefangen werden soll. Und so dürfte das meiste in die allgemeinen Staatshaushalte fließen.

Das ist schön für die Schuldenstaaten. Aber Deutschland haftet aufgrund viel zu hoher Nachschusspflichten nahezu unbegrenzt für die Schulden der anderen. Und über die Schuldentilgung wird kaum ein Wort verloren. Konkrete Regeln oder Sicherungen dazu: Fehlanzeige. Nun kommt also die Schuldenunion, gegen die sich die Bundesregierung in der Finanzkrise 2008 (damals Eurobonds genannt) mit Händen und Füßen gewehrt hat im Gewand der Corona-Hilfen daher. Und offenbar hofft die Bundesregierung, dass die Bevölkerung im allgemeinen Corona-Chaos davon nichts mitbekommt.