Bergstraße. Es drängen sich immer mehr Gemeinsamkeiten zwischen dem Fußballclub Schalke 04 und der Bundesregierung auf. Planlos, ratlos, mutlos dümpelt der Traditionsverein in der Bundesliga auf dem letzten Tabellenplatz. Der Abstieg scheint unvermeidlich. Unzählige Trainer haben sich an der falsch zusammengestellten Mannschaft versucht und sind gescheitert. Nicht besser sieht es im kaufmännischen Bereich aus. Hohe Schulden und keine Besserung in Sicht. Die Führungsgremien beschäftigen sich vorwiegend mit Intrigen, jeder will das Sagen haben.

AdUnit urban-intext1

Das kommt einem ziemlich bekannt vor, wenn man sich den Umgang der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten mit der Corona-Pandemie anschaut. Impf- und Maskenmanagement vergeigt, den gesunden Menschenverstand beim Lockdown außen vor gelassen, jeder macht, was er will und keine Besserung in Sicht. In der Welt-Impfrangliste ist Deutschland schon jetzt dort, wo Schalke in sieben Wochen zum Ende der Saison sein wird – in der zweiten Liga.