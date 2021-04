Deutsche Bank grüßt aus der Versenkung

Bergstraße. Mit Ehrfurcht wurde vor langer Zeit und lange Zeit auf die Deutsche Bank geblickt. Sie war nicht nur das angesehenste Geldhaus im Land, sondern lenkte auch über Aufsichtsratsposten und als Kreditgeber in den wichtigsten Industriekonzernen die einst sogenannte Deutschland AG.

Aus der Ehrfurcht wurde im Lauf der Jahre Arroganz, der bei den Kunden für Verärgerung und vielfach den Wechsel der Bank sorgte. Nach diversen milliardenteuren Skandalen kam Geringschätzung der Öffentlichkeit hinzu. Schließlich nur noch Mitleid, die höchste Form der Verachtung.

Doch so langsam scheint das Geldhaus wieder aus der Versenkung zu kommen. Jedenfalls hat sich die Deutsche Bank an der Börse in den letzten drei Jahren besser als ihre europäischen Konkurrenten entwickelt. Wenn auch von einem sehr niedrigen Niveau aus und der Schwäche der Wettbewerber geschuldet. Als Einäugiger unter den Blinden, der zum Branchenprimus avancieren könnte, meinen die Börsenspezialisten von CMC Markets. An die Ertragslage der US-Konkurrenz kommen die Frankfurter zwar nicht heran. Doch immerhin scheint der Umschwung geschafft. Der Weg zurück zum alten Glanz wird aber noch lang sein.