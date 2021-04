Deutsche Autos auf der Überholspur

Bergstraße. Totgesagte leben bekanntlich länger. Jüngstes Beispiel ist die deutsche Autoindustrie. Heftige Absatzeinbrüche mit Beginn der Corona-Pandemie, perspektivisch immer strengere, teils an den Grenzen der Physik entlanglavierende politische Vorgaben für Emissionen und Verbrauch und dann auch noch der Vorwurf die Zukunft des Elektroautos verschlafen zu haben.

AdUnit urban-intext1

Das Requiem war schon deutlich hörbar. Umso erfreulicher sind nun die neuesten Nachrichten aus der Branche. BMW, VW und Daimler berichten von steigenden Absatzzahlen. BMW meldet sogar einen Rekordabsatz für ein erstes Quartal. Zwar hinkt der Heimatmarkt noch hinterher. Doch auf dem wichtigsten Automarkt der Welt, in China, brummt das Geschäft. Deutsche Modelle genießen dort von jeher einen guten Ruf. Und mit einer großen Vielfalt an neuen E-Auto-Modellen können die deutschen Hersteller ihre Spitzenposition auch künftig nicht nur dort verteidigen.

Zumal der große Elektro-Konkurrent Tesla derzeit ganz andere Sorgen hat. Bei einem Unfall mit zwei Toten eines mutmaßlich autonom fahrenden Autos macht der Tesla-Chef keine gute Figur. Am wichtigsten ist ihm, die Schuld weit weg vom Unternehmen zu schieben. Kein Wort über die Toten. Während Tesla grundsätzlich der Ansicht ist, allein mit Hilfe von Kameras und Radsensoren autonom fahren zu können, setzen die deutschen Hersteller auf teurere Laserradare, um sicherer unterwegs zu sein. Das schafft Vertrauen, das Tesla gerade verspielt. Und wenn die Amerikaner so agieren, dann wird Tesla nur noch der Wachmacher für die deutschen Hersteller in Sachen E-Auto gewesen sein. Ansonsten werden die deutschen Hersteller Tesla im Rückspiegel betrachten können.