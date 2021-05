Das Virus der Spaltung

Bergstraße. Es ist schon erstaunlich, wer jetzt alles schnell einen Impftermin bekommt. Der Praktikant der Stadtbücherei schon, der Lehrer an der Schule noch nicht. Beamte aus diversen Verwaltungen ja, Facharbeiter aus Industrie und Handwerk nein. Wer von staatlicher Stütze wie Harzt IV oder in einem sozialen Brennpunkt oder in einer Gemeinschaftsunterkunft lebt, soll vor demjenigen drankommen, der im Eigenheim lebt und brav (und viel) Steuern zahlt. Eine seltsame Situation, in der sich Leistungsträger einer Gesellschaft zurecht benachteiligt fühlen müssen. Das wird von vielen jetzt als Impfneid abgetan. In Wahrheit geht es um Impfgerechtigkeit.

Und nun sollen Geimpfte auch noch Vorteile der Freizügigkeit genießen? Es sei jedem Einzelnen gegönnt, doch es besteht in dieser Gemengelage die große Gefahr, dass sich das gesellschaftliche Klima weiter vergiftet. Ein neues Virus der Spaltung sozusagen, das langlebig sein wird nicht mit einer Impfung bekämpft werden kann.

NRW-Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet forderte die Geimpften zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem neuen Glück auf. Sie sollten sich nicht zu überschwänglich verhalten, um Frustration und Neid derer vorzubeugen, die sich noch nicht impfen lassen können. Ein frommer Wunsch.