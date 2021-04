Das Home-Office-Paradox

Bergstraße. Computer finden sich überall, außer in den Produktivitätsstatistiken. Die Erkenntnis des Nobelpreisträgers Robert Solow könnte man auch auf die Tendenz zum Home-Office während der Corona-Pandemie münzen. Solows Paradox stellte die Investitionen von Unternehmen in Informationstechnologie in den 1980er Jahren den daraus resultierenden Produktivitätsfortschritten gegenüber. Das Ergebnis: Computer erhöhten zunächst einmal die Komplexität und viele positive Effekte traten erst viel später und auch schwächer auf.

Nun investieren Unternehmen zurzeit, vor allem aus Gründen des Gesundheitsschutzes, in zweiter Linie aber auch um künftig Büroraum und Geld zu sparen, in Home-Office-Strukturen. Ob sich das auszahlt? Arbeitnehmer könnten sich produktiver fühlen, weil für sie der Arbeitsweg wegfällt und die Arbeit gefühlt schneller erledigt ist. Ohne störende Kollegen geht die Arbeit leichter und produktiver von der Hand.

Der Effekt kann aber durch störende Kinder oder Ehepartner abgeschwächt oder sogar ins Gegenteil verkehrt werden. Home-Office kann geschäftliche Arbeitsabläufe zudem komplizierter machen. Was früher auf dem kleinen Dienstweg am Kaffeeautomaten erledigt wurde, erfordert nun eine Videokonferenz, bei der auch noch die Technik reibungslos funktionieren muss. Kurzfristig mag das Netzwerk der Kollegen im Home-Office-Modus funktionieren. Was aber, wenn etwa durch Ruhestand neue Kollegen eingearbeitet werden müssen, neue Arbeitsorganisationen nötig werden? Wie kommen alle auf den gleichen Stand. Teamarbeit, die auch vom Zwischenmenschlichen lebt, informelles Wissen und der Aufbau von Netzwerken dürften schwieriger werden. Das sind reichlich Belege für die Home-Office-Variante von Solows These.