Bergstraße. In der Planwirtschaft der DDR gab es einen guten Witz: Was ist das für eine Zeit? Ich plane, du planst, er plant. Auch Präsens, vor allem aber ist es vertane Zeit. So ähnlich verhält sich die Politik derzeit bei Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Jeder ruft nach Stufenplänen oder einer Strategie, die soll auch noch bundesweit einheitlich sein. Das kann nicht funktionieren und es geht jede Menge Zeit verloren, wie bei dem Desaster mit Masken, Impfstoffen und neuerdings Schnelltests. Das Schlimme daran: in der Zeit sterben hunderte Menschen am Corona-Virus.

Dabei reicht doch schon der gesunde Menschenverstand, um zu erkennen dass massenhafte Schnelltests dieser Tage ein wirksames Mittel sind, die Pandemie einzudämmen. Zusammen mit Impfen (schnell, viel, unbürokratisch, egal in welcher Reihenfolge), Hygieneregeln, ausgewählten Kontaktbeschränkungen und Abstand halten bilden sie einen wirksamen Schutz und ermöglichen eine Rückkehr zum gewohnten Leben. Schnell machen statt planen ist für die Politik endlich mal angesagt. Man kann natürlich auch den Lockdown ewig aufrecht erhalten, das ist einfacher und sogar leicht zu planen.