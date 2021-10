Chaos-Hauptstadt Berlin

Bergstraße. Berlin mag touristisch ein Anziehungspunkt sein, mehr aber auch nicht. Geschäftlich oder auch privat hat man mit Berlin, genauer gesagt mit der Verwaltung der Stadt, besser nichts zu tun. Vom Flughafen ist man schon gewohnt, dass nicht funktioniert, weder bei Bau noch beim Betrieb. Dann kam auch noch das Chaos am Wahltag. Wahlzettel wurden vertauscht oder fehlten ganz. Hinzu kommt der Verwaltungshorror im Alltag. Auf Termine für einen Personalausweis wartet man Wochen. Ebenso auf Geburtsurkunden, Autoanmeldung oder eine Aufgebotsbestellung. Meistens ist es auch nur Glückssache überhaupt, bedient zu werden.

Besserung ist nicht in Sicht. Die SPD, die bisher schon den Regierenden Bürgermeister stellt, will auch künftig mit Grünen und Linken koalieren. Das sind die Parteien, die für das bisherige Chaos verantwortlich sind. Bürgermeisterin soll Franziska Giffey werden. Der wurde ihr Doktortitel kürzlich von der Universität entzogen. Zu viele Plagiate, also zu viel Inhalt von anderen geklaut, so die Begründung. Es wäre auch verwunderlich, wenn in Berlin mal etwas ordentlich vonstatten ginge.