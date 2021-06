Beleidigte Häuptlinge

Bergstraße. Wer durch Namibia reist, findet nicht nur viele alte Hinweise auf die deutsche Kolonialzeit. Es hat sich auch einiges an alter und neuer Kultur erhalten beziehungsweise gebildet. In vielen Familien sprechen die Großeltern mit ihren Kindern noch oder wieder deutsch. Und das Oktoberfest in Swakopmund mit original bayerischen Trachtenmusikern ist eine Miniaturversion des Oktoberfests.

Nun hat die deutsche Bundesregierung Namibia 1,1 Milliarden Euro angeboten. Als politisch-moralische Verpflichtung, nicht als Entschädigung, für die Gräueltaten der Kolonialzeit von 1884 bis 1915. Aufstände von Herrero und Nama wurden brutal niedergeschlagen. Ein Völkermord.

Ein Verband von Häuptlingen der Volksgruppen lehnt nun die von der deutschen und der namibischen Regierung sechs Jahre lang verhandelte Vereinbarung ab. Inakzeptabel, eine schockierende Ohrfeige und einen Affront so ihre Kritik. Der Betrag sei beleidigend.

Vielleicht sollten sich die beleidigten Häuptlinge einfach mal einen Kurs modernen Staatsformen machen. Namibia ist eine Demokratie, wenngleich mit Defiziten, im Welt-Demokratieindex liegt sie knapp hinter Polen. Die demokratisch gewählte Regierung Namibias hat das Abkommen verhandelt. Nun entscheidet das Parlament. Den Häuptlingen, die solche Strukturen in ihren Stämmen nicht kennen, scheint es vorrangig ums Geld zu gehen.

