Bannstrahl der Grünen

Bergstraße. Pünktlich vor der Bundestagswahl sind die Grünen mal wieder dabei, ihre Chancen auf ein gutes Ergebnis zu verringern. Mit dem angedrohten Rauswurf von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer ist ihnen das gelungen. Gegen Palmer, der bis weit in konservative, sozial- und freidemokratische Wählerschichten hohes Ansehen genießt, wird die allgegenwärtige Rassismuskeule geschwungen. Anlass der Vorwürfe: Palmers Äußerungen über den ehemaligen Fußballnationalspieler Dennis Aogo. Die waren nicht nur in Ton und Inhalt daneben sondern auch ohne Not in die Welt posaunt.

Doch Palmer gleich aus der Partei rauswerfen zu wollen. Das wäre zwar nicht das erste Mal aber wieder Mal heillos übertrieben. Palmer selbst sollte seine Worte besser abwägen, denn er ist ein sehr kluger Kopf, der manchmal schneller redet (oder schreibt) als er denkt. Und die Grünen? Etwas mehr Gelassenheit in politischen Diskussionen und nicht gleich blinder, geradezu inquisitorischer Eifer täte gut. Doch es passt ins derzeitige Grünen-Weltbild. Wer nicht nach ihrer Pfeife tanzt, den trifft der Bannstrahl der Verachtung.