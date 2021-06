Bangen vor Corona-Delta

Bergstraße. Die indische Corona-Variante, die jetzt Delta-Variante heißt, wütet in Großbritannien. Und das obwohl in dem Land die Impfrate überdurchschnittlich hoch ist. Einen Grund für die Verbreitung kann jeder nachvollziehen, der schon einmal in bestimmten britischen Großstädten war. Der Anteil der indischen oder indischstämmigen Bevölkerung ist dort recht hoch. Dazu passt, dass der Reiseverkehr zwischen Indien und Großbritannien lange nicht eingeschränkt wurde, obwohl in Indien die indische Variante um sich griff. Und dazu passt auch, dass sich das Delta-Virus in Clustern schnell ausbreitete. Hier dürften wieder Großfamilien eine Rolle spielen.

AdUnit urban-intext1

Und Delta ist gefährlicher als bisherigen Varianten. Die Fallzahlen verdoppeln sich viel schneller. Delta überträgt sich schneller, verläuft schwerer und schmälert den Impfschutz nach der ersten Impfung, wenn die zweite noch aussteht. Und es trifft mehr Jüngere. Üblicherweise hinkt Deutschland dem Infektionsverlauf anderer Länder um einige Wochen hinterher. Also keine guten Aussichten. Kommt gar die vierte Welle? Das muss nicht sein. Es hilft nur eins: Vorsichtsmaßnahmen vor allem in geschlossenen Räumen beibehalten und Impfen, was das Zeug hält.