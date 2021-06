Baerbocks Welt

Bergstraße. Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock scheint vom richtigen Leben in der Wirtschaft noch nicht allzu viel mitbekommen zu haben. Nun hat sie mit einem „Aufbruch in eine sozial-ökologische Marktwirtschaft“ vorgeschlagen, die deutsche Wirtschaft neu aufzustellen. Es werde in Zukunft nicht reichen, im traditionellen Sinne die besten Autos, die besten Kraftwerke oder die besten Roboter zu entwickeln, postuliert sie. Die Produkte sollen auch einen Beitrag zur Klimaneutralität leisten.

Die Bundesregierung müsse die Wirtschaft hierbei mit einer aktiven Industriepolitik unterstützen. Wie man mit aktiver Industriepolitik baden gehen kann, zeigt gerade der Fall Cureveac, an dem sich die Bundesregierung mit 300 Millionen Euro Steuergeld beteiligt hat, die nun wohl bald größtenteils abgeschrieben werden müssen.

Baerbock will sogenannte Klimaschutzverträge mit den Unternehmen schließen, mit denen Mehrkosten für die Firmen für die Umstellung von herkömmlichen auf klimafreundliche Produkte ausgeglichen werden sollen. Es gibt in Deutschland mehr als 3,5 Unternehmen. Und mit jedem will Baerbock einen Vertrag schließen? Oder nur mit den großen und wo endet groß. Der Amtsschimmel wiehert schon freudig. Und wieviel das den Steuerzahler kostet, ist bei Baerbocks Plänen auch nicht vorgerechnet. Was Verbraucher mehr grüne Energie, Stahl und Zement kosten wird, übrigens auch nicht.