Baerbocks Talfahrt

Bergstraße. Den Lebenslauf kräftig geschönt, Texte ohne Quellenangabe in einem Buch übernommen und Zahlungen der Partei für ein „Ehrenamt“ lange verschwiegen. Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, steht momentan alles andere als gut da.

Doch anstatt in Sack und Asche zu gehen, was jeder PR-Spezialist empfehlen würde, ist nun bei den Grünen von Rufmord und Propagandakrieg der politischen Gegner die Rede. Für wie einfältig halten die Grünen die Menschen hierzulande? Damit werden sie nicht durchkommen. Die jüngsten Umfragen belegen bereits, dass der Höhenflug der Grünen in den Sinkflug übergegangen ist.

Und es könnte noch weiter abwärts gehen. Bei der London School of Economics (LSE) haben Plagiatsjäger um Einblick in Baerbocks Abschlussarbeit nachgesucht. Bisher ohne Ergebnis. Baerbock könnte die Arbeit natürlich auch selbst veröffentlichen. Die LSE hat in vielen Bereichen einen sehr guten Ruf, steht aber auch bei manchen Studenten aus Übersee für den starken Freizeitcharakter des Studiums. Für sie heißt LSE: „Let’s See Europe“ – „Besuchen wir Europa“. Der Abschluss wäre dann nicht gerade ein akademischer Ritterschlag.