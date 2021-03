Bergstraße. Die Mängelliste der Politik in der Corona-Krise ist schon ganz schön lang: Eine Corona-App, die nichts taugt. Masken, die nicht beikommen. Jetzt das gleiche bei Schnelltests. Das Mega-Desaster bei der Bestellung von Impfstoffen durch die EU. Eine total verkorkste Impf-Strategie hierzulande. Die viel zu spät fließenden Hilfen für die Wirtschaft. Schließlich die ewigen Diskussionen zwischen Bund und Ländern. Die Politik hat in den letzten Monaten alles getan, damit die Bevölkerung Vertrauen in die Demokratie verliert und die Politikverdrossenheit wächst. Um es mit dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier zu sagen: „Die Leute haben die Schnauze voll“.

Das Schlimme: Es ist keine Besserung in Sicht. Das einzige, was jetzt noch substantiell helfen würde, wäre mehr Tempo beim Impfen. Impfstoff, der übrig bleibt, könnte in Arztpraxen, in Krankenhäusern, bei Polizei und Feuerwehr verimpft werden. Oder es gibt eine Warteliste in den Impfzentren. Was ist so schwer daran, eine solche Liste zum „Reste-Impfen“ zu erstellen und entsprechend kurzfristig Termine mit Impfwilligen zu vereinbaren? Die Nachricht erfolgt per Telefon, SMS oder Mail und man kommt vorbei. Und das ganze möglichst ohne langwierige Diskussionen um eine gerechte Verteilung und Datenschutz. Jeder Geimpfte schützt alle anderen. Der nächste bitte!

