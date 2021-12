In der Jahreschronik 2020 war von den neuen vier neuen Jahreszeiten die Rede. Kein Corona (Januar und Februar), Corona (März bis April), fast kein Corona (Mai bis September) und wieder Corona (Oktober bis Dezember). Im Jahr 2021 hieß es fast das ganze Jahr: Alles Corona, oder was? Leider Ja.

Und wog Ende vergangenen Jahres noch die Hoffnung mit, dass man mit der schnellen Impfstoffentwicklung das Virus unter Kontrolle bekommt, kam doch alles anders. Erst fehlte der Impfstoff, dann die Impfbereitschaft. Jetzt kommt aller Voraussicht nach die Impfpflicht. Es wird Zeit.

Das Schlimmste verhindert

Mit immer mehr Corona-Toten und Leidenden auf den Intensivstationen gehen den vernünftigen unter den Impfgegnern die Argumente aus. Die anderen, die hartnäckigen Impfgegner, wird man so oder so nicht bekehren können. Also Impfpflicht.

Gut möglich, dass weitere Corona-Varianten das Leben abermals beeinträchtigen. Aber dann wird die Corona-Impfung zur Regel wie Grippeschutzimpfung, oder Krebs- und andere Vorsorgeuntersuchungen.

Es gibt wahrlich Schlimmeres. Nämlich die Folgen von Corona für Wirtschaft und Gesellschaft. Die mussten alle dieses Jahr durchstehen. Kurzarbeitergeld und Hilfen für Unternehmen haben das Schlimmste verhindert. Zum Preis enormer Staatsschulden. Und Wohlstandseinbußen. Urlaub und sonstige Vergnügungen fielen weitgehend aus.

Nächstes Jahr ist es hoffentlich durchgestanden. Und dann bleibt zu hoffen, dass der neuen Regierung nicht noch allerlei neues Belastendes einfällt. Ganz sicher darf man sich da nicht sein.

Vor Ort. Für Sie.

Wir vom BA wünschen Ihnen und uns eine baldige Rückkehr zum normalen Leben. Wir berichten auch lieber über spannende kommunalpolitische Debatten, mitreißenden Sport und unterhaltsame Kulturereignisse. Informieren und Unterhalten. Vor Ort. Für Sie. Das war, bleibt und ist unsere Maxime – vor, während und auch nach oder auch mit Corona. In diesem Sinne wünscht Ihnen das gesamte BA-Team ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Start in das neue Jahr mit Gesundheit, Glück und Erfolg.

Ihr

Michael Roth

Geschäftsführer

und Chefredakteur