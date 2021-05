Aktien statt Riester

Bergstraße.

Die Menschen in Deutschland sollen für das Alter zusätzlich zur gesetzlichen Rente vorsorgen, hat bislang noch jede Bundesregierung ihren Bürgern geraten. Und alle möglichen Hilfen dazu verabschiedet. Funktioniert hat kaum eine. So fällt das Urteil nach 20 Jahren Riester-Rente entsprechend aus. Verbraucherschützer fordern ein Ende. Unreformierbar lautet ihr Urteil. Jeder vierte eingezahlte Euro versickert in den Kosten rechnen sie vor. Es profitieren unter anderem Versicherungen und Fondsanbieter, weniger die ursprünglich avisierte Zielgruppe der Vorsorgenden.

Und durch die von der Politik gewollte Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank rentieren die Verträge nicht vernünftig. Bei Neuverträgen dürfen Anbieter maximal noch eine jährliche Verzinsung von 0,25 Prozent versprechen. Das dürfte in vielen Fällen wegen der Kosten jedoch nicht reichen, um eingezahlte Eigenbeiträge und staatliche Zulagen bei künftigen Verträgen zu 100 Prozent zu garantieren. Von einem Wertzuwachs ganz zu schweigen.

Die Alternative: Eine Steuerentlastung statt staatlicher Riester-Zuschüsse. Dann kann jeder mit dem gesparten Geld selbst vorsorgen. Aktien wären in den vergangenen 20 Jahren übrigens eine gute Alternative gewesen. Der Wert der Aktien im Deutschen Aktienindex Dax hat sich seit dem Start der Riester-Rente mehr als verdoppelt. Davon träumt jeder Riester-Sparer.

