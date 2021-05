Ahnungslos im Internet

Bergstraße. Die Deutschen schätzen wichtige wirtschaftliche und soziale Kennzahlen viel pessimistischer ein, als sie in Wirklichkeit sind. Und wer sich überwiegend auf sogenannten sozialen Netzwerken im Internet über Themen informiert, der liegt mit seinen Einschätzungen noch weiter neben der Realität. Das zeigt eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft und der Universität Bochum.

In einer Umfrage wurde Quote der Menschen, die in Deutschland von Armut bedroht sind auf 35 Prozent geschätzt. Laut offizieller Statistik im Mikrozensus liegt die Zahl aber nur bei 16 Prozent. Die Arbeitslosenquote wurde bei horrenden 23 Prozent vermutet, beim Zeitpunkt der Befragung betrug sie lediglich 6 Prozent. Die Arbeitslosenquote ausländischer Mitbürger wurde sogar auf 41 Prozent geschätzt, in Wirklichkeit lag sie bei 16 Prozent. Und so geht es weiter. Auch bei der Kriminalität schätzten die Befragten die Realität pessimistischer ein als die amtliche Statistik zeigt. Näher am richtigen Leben sind übrigens Menschen, die sich in klassischen Medien wie Zeitungen über politische Themen informieren. Sei es gedruckt oder digital. Weiter weg alle, die meinen, sich in den Tiefen des Internets informieren zu müssen.