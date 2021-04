Absurdes Theater

Über die „Bundesnotbremse“ und ihre Einschränkungen kann man ohne Zweifel abendfüllende Diskussionen führen und trotzdem zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis kommen. Tatsache ist momentan allerdings, ob einem das gefällt oder nicht, dass die darin festgelegten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie umgesetzt werden müssen – zumindest so lange, bis das Bundesverfassungsgericht möglicherweise etwas anderes sagt.

Eine entscheidende Rolle spielen wie bisher die jeweiligen Inzidenzwerte. Im Kreis Bergstraße ging es nach einer kleinen Osterdelle ab dem 9. April zügig über die bedeutsame 100er-Grenze, Tendenz seitdem steigend. Mittlerweile ist man nach Angaben der Heppenheimer Behörde bei einem Wert von rund 168 angelangt. Heißt mit Blick auf das staatlich verordnete Bremspedal eigentlich: Ausgangssperre und schärfere Kontaktbeschränkungen, nur um zwei prominente Beispiele zu nennen. Reißt der Kreis über drei Tage hinweg die 165, müssen darüber hinaus die Schulen dichtmachen – vom Wechsel- geht es dann für die 1. bis 6. Klassen in den Distanzunterricht.

Rechnung ohne das RKI gemacht

Die Rechnung haben die Infektionsbekämpfer jedoch ohne das Robert-Koch-Institut (RKI) gemacht. Die Berliner Bundesbehörde ist, vorsichtig formuliert, nicht ganz auf dem Laufenden, was die Corona-Zahlen in den einzelnen Kreisen betrifft. Das hatte zunächst zur Folge, dass die Bergstraße statistisch gesehen besser dasteht, als es in der Praxis der Fall ist. Laut den Berlinern hat der Kreis erst seit Freitag eine Inzidenz von mehr als 100, die „Bundesnotbremse“ machte demnach an den Kreisgrenzen halt. Weil nicht zählt, was das Gesundheitsamt übermittelt und nach Angaben von Landrat Christian Engelhardt und Gesundheitsdezernentin Diana Stolz auch stimmt. Sondern nur das bindend ist, was in der Hauptstadt ankommt, verarbeitet und vermeldet wird.

Das mag diejenigen freuen, die eine Verschärfung für überflüssig und Einschränkungen durch eine Ausgangssperre für unverhältnismäßig halten, was letztlich durchaus legitim ist. Das jetzt offengelegte Zahlenwirrwarr sollte jedoch alle fassungslos zurücklassen, die sich vernünftig mit der Situation auseinandersetzen wollen und den Versuch wagen, die Beschlüsse verstehen zu wollen.

Ein schlechter Witz

Dass Maßnahmen aber nicht greifen, weil irgendwo zwischen Heppenheim und Berlin Fallzahlen verschleppt werden, das Faxgerät spinnt oder die Brieftauben unter der Last der Verantwortung zusammenbrechen, ist mehr als ein schlechter Witz, dessen Pointe einem im Hals steckenbleibt. Die Erklärungsversuche auf allen Ebenen trugen bislang nicht zur Erhellung bei und führen vielmehr dazu, dass erneut Vertrauen verloren geht. Zumal am Wochenende die Kehrtwende folgte und das RKI am Sonntag eine Inzidenz von 179 für den Kreis ausgemacht hatte – und damit die Zahlen des Kreises deutlich toppte. Vom Beinahe-Musterschüler in Hessen zum Fast-Krisenkind innerhalb von drei Tagen: Das muss man auch erstmal schaffen.

Es wäre deshalb zwingend geboten, den Infektionsschutz nicht mit unterschiedlichen statistischen Daten anzugehen, sondern an der Realität auszurichten. Sonst braucht man sich nicht wundern, wenn selbst die verständnisvollsten Bürger bald Schwindelattacken vom vielen Kopfschütteln bekommen. Und das kann in diesen ohnehin verwirrenden Zeiten eigentlich niemand wollen. Oder beruht die Hoffnung der Verantwortlichen vielleicht darauf, das Coronavirus mit der Macht der deutschen Bürokratie in die Knie zu zwingen? Dann wäre nun zumindest ein Anfang gemacht.

