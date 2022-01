Wie kommt das Wasser zu uns?

Wenn wir Durst haben, können wir uns einfach Trinkwasser holen. Direkt aus dem Wasserhahn. Dieses Wasser ist bedenkenlos trinkbar, da Einrichtungen sich darum kümmern, dass bei uns immer genug Wasser in guter Qualität verfügbar ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fred Fuchs © MM

Bei uns an der Bergstraße ist zum großen Teil der Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost für das Trinkwasser zuständig. Der Verband beschafft, wie der Name schon sagt, das Wasser für die Region. Das geschieht über Wasserwerke. Der Sitz des Verbandes ist in Einhausen, wo sich auch das große Wasserwerk im Jägersburger Wald befindet. Dieses und ein weiteres Wasserwerk versorgen unter anderem Bensheim, Biblis, Heppenheim, das Lautertal, Lorsch und Einhausen mit Wasser.

Aber woher bekommt das Wasserwerk jetzt das Wasser? Und wie können wir es dann zuhause trinken? In den Wasserwerken befinden sich Brunnen, die das Wasser aus der Erde pumpen. Dieses Wasser nennt man Grundwasser. Es entsteht durch das Versickern von Regen oder Wasser aus Seen. Im Wasserwerk wird das Grundwasser dann durch verschiedene Filter geleitet. Dort wird es gereinigt. Im Werk wird überprüft, wie sauber das Wasser ist. Wenn es dann Trinkwasserqualität hat, wird es über Rohre an die verschiedenen Städte weitergeleitet und kommt am Ende bei euch aus dem Wasserhahn. fw