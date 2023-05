Neues Ford-Modell

Das Autohaus Korb bietet seit 1976 kompetente Beratung, professionellen Service und erstklassige Produkte – vom Ersatzteil bis zum Neuwagen. Mit viel Mut und Engagement gründete Kfz-Meister Rudolf Korb am 3. April 1976 das Unternehmen in der Gaußstraße 2 in Lampertheim Kurz darauf wurde Autohaus Korb Vertragspartner von Ford.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch besten Service, regelmäßige Weiterbildungen der Mitarbeiter und die dadurch gewonnene fachliche Kompetenz hat Korb einen festen Kundenstamm gewonnen, der beständig wächst.

Über 50 Lehrlinge wurden seit 1976 bei Autohaus Korb zum Gesellen ausgebildet. Heute wird das Unternehmen bereits in der zweiten Generation geführt. Karsten Korb, Maschinenbau Diplom Ingenieur, stieg 1993 als Partner mit ein und ist seitdem Geschäftsführer der Autohaus Korb GmbH.

Im Januar 2010 eröffnete Korb seine große Verkaufshalle als zusätzlichen Standort in der Gaußstraße 5 in Lampertheim. Dort werden Neu- und Gebrauchtwagen präsentiert. In der neuen Verkaufshalle können die Fahrzeuge begutachtet und bei einer Probefahrt auch persönlich getestet werden.

Neu im Sortiment des Autohaus Korbs ist der Ford Kuga Plug-in-Hybrid. Elegantes Design, ausgeprägte Effizienz, souveräne Leistung. Das Modell ist nicht nur mit Benzin- und Dieselmotoren erhältlich, sondern zusätzlich nun auch in drei elektrifizierten Fahrzeugvarianten: als Mild-Hybrid (mHEV), als Hybrid (FHEV) und als Plug-in-Hybrid (PHEV). Die fortschrittliche Hybridtechnologie von Ford wurde entwickelt, um das SUV-Fahren auf eine neue, saubere und wirtschaftliche Weise zu genießen. Dank modernster Technologien wie dem intelligenten Allradantrieb und dem selektiven Fahrmodus-Schalter genießt man bei allen Straßenverhältnissen größtmöglichen Fahrkomfort.

Bereits in der Einstiegsversion Trend überzeugt der Ford Kuga mit einer umfangreichen Grundausstattung. Hierzu zählen unter anderem das Audiosystem CD mit Lenkrad Fernbedienung, elektrische Fensterheber vorne und hinten mit Einklemmschutz, die Ford Power-Startfunktion für schlüsselfreies Starten, eine Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer sowie das Ford MyKey Schlüsselsystem. Serienmäßig sorgen Klimaanlage, Lederlenkrad und Berganfahr-Assistent sowie Sportsitze für Fahrer und Beifahrer für zusätzlichen Komfort. Maßstäbe setzt der Kuga auch in Sachen Sicherheit. Ab Werk punktet er mit dem Intelligenten Sicherheits-System IPS (Intelligent Protection Sys tem) inklusive sieben Airbags. Zur Serienausstattung zählen ferner das elektronische Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) sowie der Sicherheits-Bremsassistent EBA (Emergency Brake Assist). Der Kraftstoffverbrauch des Ford Kuga Plug-in-Hybrid liegt kombiniert bei 1,2 l/100 km (CO2 -Emissionen: 26 g/km) und der kombinierte Stromverbrauch bei 15,8 kWh/100 km.

Aber auch diverse gebrauchte Fahrzeuge in den verschiedensten Preiskategorien sind beim Autohaus Korb vorzufinden. Zudem bietet Korb das gesamte Programm an Originalzubehör von Ford sowie Reifen aller etablierten Markenhersteller. Alle Produkte entsprechen den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zur Verstärkung des Teams sucht Autohaus Korb einen Kfz-Mechatroniker (m/w/d )in Vollzeit mit unbefristetem Vertrag. Die Voraussetzung hierfür ist eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Kfz-Mechatroniker (m/w/d) sowie ein Führerschein Klasse B und Berufserfahrung. Pr