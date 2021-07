Das größte Weinfest in Südhessen

Jedes Jahr im September findet in Bensheim das Winzerfest statt. Es beginnt immer am Samstag vor dem ersten Sonntag des Septembers und dauert neun Tage. Das erste Winzerfest fand vor fast 100 Jahren im Jahr 1929 statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit ungefähr 100 000 Besuchern, die jedes Jahr zum Winzerfest nach Bensheim kommen, ist es das größte Weinfest Südhessens. Am ersten Sonntag des Festes findet traditionell der Winzerfestumzug statt. Bei diesem ziehen geschmückte Wagen von verschiedenen Gruppen und Vereinen, die aus Bensheim und der Umgebung stammen, durch die Straßen. Begleitet werden sie dabei von verschiedenen Musikkapellen.

Fred Fuchs © MM

Das Kernstück des Weinfestes ist das Winzerdorf. Dieses wird jedes Jahr auf dem Bensheimer Marktplatz errichtet und bietet Platz für Musik und Tanz, reichlich Essen und natürlich für Wein. Doch auch um das Winzerdorf herum lassen sich allerlei Aktivitäten für den Zeitvertreib finden. Neben Ständen, die Bratwurst, Fischbrötchen, Crêpes, Eis, Cocktails, Süßigkeiten und vieles mehr anbieten, gibt es auch viele Fahrgeschäfte. Vom Riesenrad zum Autoscooter ist dabei auch sicherlich für jeden etwas dabei.

Über die Winzerfesttage finden verschiedene „Mottotage“ statt. So treffen sich am „Tag der Betriebe“ vor allem Arbeitskollegen, um gemeinsam das Winzerfest zu besuchen. Am „Tag der Jugend“ sind vor allem Jugendliche unterwegs und am „Tag der Vereine“ treffen sich Sport-, Musik- und weiterer Vereine, um zusammen einen schönen Abend auf dem Winzerfest zu verbringen. Am letzten Samstag des Festes gibt es ein Brillantfeuerwerk.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im vergangenen Jahr konnte das Fest, aufgrund der Pandemie, nur digital stattfinden. Für dieses Jahr hoffen die Veranstalter, wenigstens eine „Woche des Weins“ mit Besuchern stattfinden lassen zu können. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.