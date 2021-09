Zwingenberg. 50 Jahre alt geworden ist der Zwingenberger Geschichtsverein in diesem Jahr. Der von ihm ausgerichtete übliche große Handwerkermarkt in der Scheuergasse an Pfingsten fiel wie das Weinfest der Corona-Situation zum Opfer. Jetzt soll das Jubiläum zumindest mit einem kleinen Handwerkermarkt gefeiert werden. Der findet statt am kommenden Sonntag (26.) von 11 bis 18 Uhr in der Scheuergasse. Zeitgleich gibt es einen Tag der offenen Tür im Heimatmuseum. hol

