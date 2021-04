Worms. Autor Volker Gallé führt in seinem Buch „Worms – Stadt der Geschichten“ auf eine Zeitreise in die Geschichtenwelt der Stadt Worms. Der Zeitreisende findet darin, was dem Autor bemerkenswert und nachdenkenswert war.

Die Reiseerzählung gibt Einblicke in ein tief empfundenes Verhältnis zu Zerstörung und Wiederaufbau, mehrfach und meist von der Frage nach dem Sinn begleitet.

Zerstörung und Wiederaufbau

Neuerscheinung: Volker Gallé war Kulturkoordinator in Worms. © Verlag

In dem Buch „Worms – Stadt der Geschichten“ drängt sich ein Bußgedanke auf: Was ist mein Anteil daran?

Und man fragt sich, wie es zum Untergang kommen kann, stellvertretend für andernorts im Nibelungenlied. Da ist der nachhaltige Weg zur Stadtfreiheit – manchmal, aber nicht immer verbunden mit dem Impuls, die Freiheit der Person sich und anderen zu garantieren; nicht nur bei Luthers Widerrufsverweigerung. Alles geschieht in einer Landschaft der Fülle: der Wonnegau mit Wein, Korn, Obst und Fisch. Aber es gibt auch Vertreibung und Verlust. red

