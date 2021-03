Region. Die unsichere Corona-Lage macht eine sichere mittelfristige Terminplanung weiterhin fast unmöglich. Aus diesem Grund ist jetzt das Konzert von Roxy-Music-Sänger Brian Ferry am 1. August 2021 im Schwetzinger Schlossgarten abgesagt worden. Der Termin hatte ursprünglich schon am 1. August 2020 stattfinden sollen und war dann Corona-bedingt um ein Jahr verlegt worden. Jetzt fällt er ersatzlos aus.

Ebenfalls abgesagt worden ist mittlerweile die für den 17. Juli 2021 geplante Open-Air-Veranstaltung „Schloss in Flammen“ in Mannheim. Der nächste Termin dieser Art soll am 25. Juni 2022 in Schwetzingen stattfinden. hol