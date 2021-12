Weihnachtsmarkt Speyer endet früher

Speyer. Der traditionelle Weihnachtsmarkt in Speyer hat eigentliche eine Besonderheit: Als einzige Veranstaltung dieser Art weit und breit zieht er sich üblicherweise über Weihnachten und den Jahreswechsel hinweg und endet stets erst nach dem 6. Januar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In diesem Corona-Winter allerdings ist auch dies nicht durchzuhalten. Nach einem kürzlich gefassten Beschluss endet der Markt bereits am kommenden Samstag (18.) und kann bis dahin täglich von 11 bis 18 Uhr besucht werden. Der parallel stattfindende Kunsthandwerkermarkt ist letztmals am Freitag (17.) von 16 bis 18 Uhr und am Samstag (18.) von 11 bis 18 Uhr geöffnet. hol